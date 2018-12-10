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13:57, 10 декабря 2018 230
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БК «Рязань» прервал серию без побед в Тобольске

БК «Рязань» прервал серию без побед в Тобольске

В субботу, 8 декабря, «зубры» выиграли во втором матче против «Нефтехимика» со счетом 62:59.

В первом периоде рязанцы совершили рывок +9 и выиграли его со счетом 10:19.

Вторая четверть прошла в равной борьбе и хозяевам удалось отыграть несколько очков.

После большого перерыва «Нефтехимик» смог сравнять счет и даже вышел вперед перед завершающей десятиминуткой.

В последней четверти долго держался равный счет, но после тайм-аута хозяева смогли повести в четыре очка — 55:59.

Последние 77 секунд матча рязанцы выиграли со счетом 7:0 и тем самым прервали четырехматчевую серию без побед.

БК «Рязань» поднялся на 5-е место в таблице. До новогодней паузы «зубры» сыграют еще дважды в Рязани (20 и 21 декабря) против «АлтайБаскет» из Барнаула.

Фото из сообщества «ВКонтакте» «Баскетбольный клуб Нефтехимик»


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