БК «Рязань» прервал серию без побед в Тобольске

В субботу, 8 декабря, «зубры» выиграли во втором матче против «Нефтехимика» со счетом 62:59.
В первом периоде рязанцы совершили рывок +9 и выиграли его со счетом 10:19.
Вторая четверть прошла в равной борьбе и хозяевам удалось отыграть несколько очков.
После большого перерыва «Нефтехимик» смог сравнять счет и даже вышел вперед перед завершающей десятиминуткой.
В последней четверти долго держался равный счет, но после тайм-аута хозяева смогли повести в четыре очка — 55:59.
Последние 77 секунд матча рязанцы выиграли со счетом 7:0 и тем самым прервали четырехматчевую серию без побед.
БК «Рязань» поднялся на 5-е место в таблице. До новогодней паузы «зубры» сыграют еще дважды в Рязани (20 и 21 декабря) против «АлтайБаскет» из Барнаула.
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