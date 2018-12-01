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17:53, 1 декабря 2018 173
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Всегда готовы. В воскресенье на трассе М-5 почти 30 единиц техники уберут последствия снегопада

Всегда готовы. В воскресенье на трассе М-5 почти 30 единиц техники уберут последствия снегопада

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 2 декабря, на трассе М-5 почти 30 единиц техники уберут последствия снегопада. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

По данным синоптиков, в регионе пройдет сильный снег, метель и ветер 12-17 метров в секунду.

Спецтехника уберет снег и обработает трассу противогололедными материалами.

Автомобилистов попросили соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы техники.

«При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного — (8412) 55-11-04», — отметили в сообщении.


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