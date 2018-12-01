Всегда готовы. В воскресенье на трассе М-5 почти 30 единиц техники уберут последствия снегопада

В воскресенье, 2 декабря, на трассе М-5 почти 30 единиц техники уберут последствия снегопада. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
По данным синоптиков, в регионе пройдет
Спецтехника уберет снег и обработает трассу противогололедными материалами.
Автомобилистов попросили соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы техники.
«При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного — (8412) 55-11-04», — отметили в сообщении.