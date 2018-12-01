В Омской области 35 вагонов сошли с рельсов. Видео

В Омской области 35 грузовых вагонов сошли с рельсов, на путях оказалась разбросана военная техника. Об этом сообщает РИА «
Грузовой поезд сошел с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей вечером 30 ноября. Часть вагонов опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.
Отмечается, что пять из сошедших вагонов являются цистернами с мазутом. Также из них выпала бронетехника. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По информации
С задержкой из Москвы выедут несколько поездов: в Барнаул, Красноярск, Нерюнгри, Абакан, Новокузнецк, Владивосток и Читу.