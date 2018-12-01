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18:33, 1 декабря 2018 1 288
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В Омской области 35 вагонов сошли с рельсов. Видео

В Омской области 35 вагонов сошли с рельсов. Видео

В Омской области 35 грузовых вагонов сошли с рельсов, на путях оказалась разбросана военная техника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Грузовой поезд сошел с рельсов у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей вечером 30 ноября. Часть вагонов опрокинулась. Пострадавших и угрозы экологической катастрофы нет.

Отмечается, что пять из сошедших вагонов являются цистернами с мазутом. Также из них выпала бронетехника. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Life, в результате ЧП с поездом никто не пострадал, однако движение на дороге из-за ремонтно-восстановительных работ сильно затруднено.

С задержкой из Москвы выедут несколько поездов: в Барнаул, Красноярск, Нерюнгри, Абакан, Новокузнецк, Владивосток и Читу.


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