В Московском районе закрасили рекламу наркотиков. Об этом сообщил
Надписи с контактами распространителей наркотиков и психотропных веществ закрасили сотрудники префектуры района.
Ранее школьники
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RZN.info решил проверить, как преобразились дворы и куда потратили 115 миллионов рублей, отведенные по программе «Формирования современной городской среды».