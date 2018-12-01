В субботу, 1 декабря, рязанские сноубордисты и горнолыжники открыли сезон. Фотографии и видеозапись опубликовали в группе спортивно-развлекательного комплекса «
Для посетителей заработал
Напомним, на биатлонном комплексе «
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В субботу, 1 декабря, рязанские сноубордисты и горнолыжники открыли сезон. Фотографии и видеозапись опубликовали в группе спортивно-развлекательного комплекса «
Для посетителей заработал
Напомним, на биатлонном комплексе «
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