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18:12, 1 декабря 2018 1 473
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Рязанские сноубордисты и горнолыжники открыли сезон

Рязанские сноубордисты и горнолыжники открыли сезон

В субботу, 1 декабря, рязанские сноубордисты и горнолыжники открыли сезон. Фотографии и видеозапись опубликовали в группе спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинский» «ВКонтакте».

Для посетителей заработал учебный склон, прокат, кафе и служба инструкторов.

Напомним, на биатлонном комплексе «Алмаз» лыжную трассу уже открыли.


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