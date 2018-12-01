На всероссийском форуме в Рязани выступит профессор Мичиганского университета

В среду, 5 декабря, в Рязанской области пройдет всероссийский форум «Бережливое производство». Об этом сообщил
Работу на форуме организуют по нескольким направлениям: здравоохранение, промышленность, эффективное правительство, социальная сфера.
Для гостей с лекцией выступит профессор Мичиганского университета, профессор промышленной и операционной инженерии, автор бестселлера «Дао Тойота» Джеффри Лайкер.
Зарегистрироваться на форум можно на
Напомним, 2018 год — год бережливого производства в регионе.