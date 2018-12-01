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12:43, 1 декабря 2018 385
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На пожаре в Полянах пострадал 65-летний мужчина

На пожаре в Полянах пострадал 65-летний мужчина

На пожаре в Полянах пострадал 65-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Причины и ущерб произошедшего устанавливаются.

Напомним, пожар произошел в двухкомнатной квартире в ночь на субботу, 1 декабря.


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Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

RZN.info решил проверить, как преобразились дворы и куда потратили 115 миллионов рублей, отведенные по программе «Формирования современной городской среды».

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