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16:05, 1 декабря 2018 678
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В первый день зимы, 1 декабря, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В МКЦ состоится Фикси-шоу «Осторожно, Фиксики». Герои популярного мультсериала, которые живут внутри машин и приборов окажутся на сцене. «Фикси-шоу» выводит главных героев сериала «Фиксики» из телеэкрана к живому общению со зрителями. Дети смогут воочию увидеть любимых персонажей и поиграть с ними в интерактивные музыкальные игры. Начало в 17 часов.

В Рязани завершаются гастроли Большого Варшавского цирка. 1 и 2 декабря состоятся последние представления программы «Слоны в цирке». Главным номером и главными артистами, конечно же, являются индийские слоны, кроме того публику ждут выступления гимнастов, воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, сильнейшего человека планеты и веселого клоуна. Начало представлений — 1 декабря в 13 и 17 часов, 2 декабря — в 13 часов.

В клубе Svoboda 1 декабря выступит философский рок-квартет The Dartz. Их творчество вобрало в себе яркие краски ирландской народной музыки, и современного рока. На грядущем концерте публику ожидает сюрприз — в состав группы войдет Игорь Лисов, лидер петербургской фолк-группы «Зеленые Рукава». Игорь принимал участие в записи альбомов «Бывает Иногда» и «Proxima Parada», а совсем недавно появился в финале фестиваля «Части света», выйдя на сцену и исполнив несколько песен вместе с «Аквариумом». Звучание группы The Dartz пополнится флейтой и ирландским бузуки. Начало концерта после 19 часов.

В клубе Old Fashion Bar 1 декабря выступит панк-группа Distemper. Неугомонные и вечно молодые герои ска-панка Distemper отпразднуют свой 29-й день рождения. Хотя, глядя на их выступления, невозможно поверить в столь солидный возраст коллектива. В этот вечер публику ждет позитив, бесконечное веселье и все лучшие хиты. Начало в 19 часов

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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