Фомин поздравил «Единую Россию» с днем рождения

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин поздравил партию с 17-летием. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Дорогие однопартийцы и сторонники нашей партии! Сегодня, 1 декабря, исполняется 17 лет с момента образования „Единой России“. Вместе со страной мы прошли сложный, но интересный путь. Мы отвечали на вызовы, которые стояли перед Россией, перед партией, обществом. Наши главные цели — это сохранение страны и благополучие каждого человека. Именно на это направлена работа наших партийных проектов, которые стали государственными программами. Работа общественных приемных и депутатских центров позволяет нам своевременно реагировать на каждую проблему, запрос конкретного человека. Я благодарен вам за совместную работу, направленную на развитие региона. Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, радости, хорошего настроения и успеха», — сказал Фомин.
В пресс-службе отметили, что на данный момент региональное отделение партиии насчитывает более 17 000 членов. В области 6000 сторонников партии. Создано 32 местных отделения, 1040 первичных организаций.
«Единая Россия» реализует в регионе 14 партийных проектов, а также муниципальные инициативы.
Региональное отделение партии «Единая Россия» участвует в выборах всех уровней — от муниципального до федерального, получает высокую поддержку.
В Госдуме регион представляют три депутата — Андрей Макаров, Елена Митина и Андрей Красов.
Рязанские единороссы активно сотрудничают с общественными организациями, ТОСами.