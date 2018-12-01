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10:12, 1 декабря 2018 1 800

Фомин поздравил «Единую Россию» с днем рождения

Фомин поздравил «Единую Россию» с днем рождения

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин поздравил партию с 17-летием. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Дорогие однопартийцы и сторонники нашей партии! Сегодня, 1 декабря, исполняется 17 лет с момента образования „Единой России“. Вместе со страной мы прошли сложный, но интересный путь. Мы отвечали на вызовы, которые стояли перед Россией, перед партией, обществом. Наши главные цели — это сохранение страны и благополучие каждого человека. Именно на это направлена работа наших партийных проектов, которые стали государственными программами. Работа общественных приемных и депутатских центров позволяет нам своевременно реагировать на каждую проблему, запрос конкретного человека. Я благодарен вам за совместную работу, направленную на развитие региона. Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, радости, хорошего настроения и успеха», — сказал Фомин.

В пресс-службе отметили, что на данный момент региональное отделение партиии насчитывает более 17 000 членов. В области 6000 сторонников партии. Создано 32 местных отделения, 1040 первичных организаций.

«Единая Россия» реализует в регионе 14 партийных проектов, а также муниципальные инициативы.

Региональное отделение партии «Единая Россия» участвует в выборах всех уровней — от муниципального до федерального, получает высокую поддержку.

В Госдуме регион представляют три депутата — Андрей Макаров, Елена Митина и Андрей Красов.

Рязанские единороссы активно сотрудничают с общественными организациями, ТОСами.


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