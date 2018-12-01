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15:23, 1 декабря 2018 1 927
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Джоли и Питт договорились об опеке над детьми — СМИ

Джоли и Питт договорились об опеке над детьми — СМИ

Фото: Ru.wikipedia.org

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над их шестью детьми после двух лет бракоразводного процесса, сообщает портал TMZ

Адвокат сообщила, что договоренность «основана на рекомендациях эксперта по опеке над детьми» и что теперь необходимость судебного разбирательства отпадает.

Как отмечает издание, данных об условиях разглашения нет, однако, Джоли ранее настаивала на единоличной опеке, а Питт хотел совместного опекунства.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение «непримиримыми разногласиями между супругами». Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.


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