Водителей, испортивших газон около жилого дома в Песочне, привлекут к ответственности

Мэрия отреагировала на
Сейчас устанавливаются владельцы пяти автомобилей, испортивших участок зеленой зоны. Их привлекут к административной ответственности.
Территорию взяли на контроль.
Напомним, рязанка
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Мэрия отреагировала на
Сейчас устанавливаются владельцы пяти автомобилей, испортивших участок зеленой зоны. Их привлекут к административной ответственности.
Территорию взяли на контроль.
Напомним, рязанка
© RZN.info
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О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.