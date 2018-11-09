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12:35, 9 ноября 2018 368
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Водителей, испортивших газон около жилого дома в Песочне, привлекут к ответственности

Водителей, испортивших газон около жилого дома в Песочне, привлекут к ответственности

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Мэрия отреагировала на сообщение жительницы дома №8 по улице Тимуровцев, которая пожаловалась на то, что территория возле многоэтажки превратилась в проезжую часть. На место выезжали специалисты префектуры Октябрьского района, сообщили RZN.info в горадминистрации.

Сейчас устанавливаются владельцы пяти автомобилей, испортивших участок зеленой зоны. Их привлекут к административной ответственности.

Территорию взяли на контроль.

Напомним, рязанка пожаловалась, что на углу улиц Тимуровцев и Новоселов, где раньше был тротуар, ездят машины и паркуются под окнами.


© RZN.info

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