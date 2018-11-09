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12:19, 9 ноября 2018 467
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В Ряжске поймали безработного мужчину с коноплей в кармане

В Ряжске поймали безработного мужчину с коноплей в кармане

Фото: Pixabay.com

В среду, 7 ноября, в ряжском селе Петрово задержали 32-летнего мужчину. В кармане его куртки нашли пакет с 26 граммами конопли. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Отмечается, что безработный мужчина уже имел проблемы с законом. Полицейские узнали, что он может быть причастен к продаже наркотиков.

Как сообщает источник, стражи порядка поймали злоумышленника, когда он собирал «травку». Медицинское освидетельствование показало, что накануне молодой человек употреблял наркотики.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ.


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