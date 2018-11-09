В Ряжске поймали безработного мужчину с коноплей в кармане

В среду, 7 ноября, в ряжском селе Петрово задержали 32-летнего мужчину. В кармане его куртки нашли пакет с 26 граммами конопли. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что безработный мужчина уже имел проблемы с законом. Полицейские узнали, что он может быть причастен к продаже наркотиков.
Как сообщает источник, стражи порядка поймали злоумышленника, когда он собирал «травку». Медицинское освидетельствование показало, что накануне молодой человек употреблял наркотики.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ.