В Рязанской облдуме обсудили вопрос о благоустройстве территорий муниципалитетов. В четверг, 8 ноября, прошло заседание совета председателей представительных органов муниципальных образований Рязанской области при региональном парламенте.
Члены совета рассмотрели вопрос о реализации закона, определяющего предельные границы прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, собственники которых могут привлекаться к уборке этих земельных участков. На его основании в каждом муниципалитете будут разрабатываться или вноситься изменения в правила благоустройства.
В законопроект
Председатель областной думы Аркадий Фомин отметил, что для дальнейшей подготовки правил благоустройства к обсуждению нужно привлекать граждан, предпринимательское сообщество и предлагать решения с учетом интересов жителей.
«Речь ведь идет не только о количестве метров от границ территорий, подлежащих уборке, но и о том, как люди будут участвовать в наведении порядка. В этой части очень много вопросов, и я просил бы глав представительных органов подойти к этому очень внимательно», — сказал Фомин.