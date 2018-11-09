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12:00, 9 ноября 2018 596
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В Рязанской облдуме обсудили вопрос о благоустройстве территорий муниципалитетов

В Рязанской облдуме обсудили вопрос о благоустройстве территорий муниципалитетов

В Рязанской облдуме обсудили вопрос о благоустройстве территорий муниципалитетов. В четверг, 8 ноября, прошло заседание совета председателей представительных органов муниципальных образований Рязанской области при региональном парламенте.

Члены совета рассмотрели вопрос о реализации закона, определяющего предельные границы прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, собственники которых могут привлекаться к уборке этих земельных участков. На его основании в каждом муниципалитете будут разрабатываться или вноситься изменения в правила благоустройства.

В законопроект ввели норму предельных границ прилегающих территорий к земельным участкам для индивидуальных домов — пять метров.

Председатель областной думы Аркадий Фомин отметил, что для дальнейшей подготовки правил благоустройства к обсуждению нужно привлекать граждан, предпринимательское сообщество и предлагать решения с учетом интересов жителей.

«Речь ведь идет не только о количестве метров от границ территорий, подлежащих уборке, но и о том, как люди будут участвовать в наведении порядка. В этой части очень много вопросов, и я просил бы глав представительных органов подойти к этому очень внимательно», — сказал Фомин.


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