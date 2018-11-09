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17:17, 9 ноября 2018 1 780
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В Рязанской области женщина пыталась толкнуть коляску с младенцем под машину 1

В Рязанской области женщина пыталась толкнуть коляску с младенцем под машину

Фото: Pixabay.com

Следователя проверят информацию о женщине, которая пыталась толкнуть коляску с трехмесячным ребенком под машину в Шиловском районе. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 ноября в поселке Лесной Рязанской области. 36-летняя местная жительница шла по проезжей части дороги с коляской, в которой находился младенец.

При этом поведение женщины «отличалось неадекватностью», что привлекло внимание проезжавшего мимо водителя, который сообщил об этом в органы полиции.

Прибывшие сотрудники полиции забрали у женщины ребенка, а саму ее направили для оказания психиатрической помощи.

В сообщении отметили, что действия рязанки создавали реальную угрозу для жизни ребенка, поэтому организована доследственная проверка.

Следователи установят все обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Действиям женщины дадут правовую оценку.

«По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение», — говорится в сообщении.


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