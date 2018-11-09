В Рязанской области женщина пыталась толкнуть коляску с младенцем под машину

Следователя проверят информацию о женщине, которая пыталась толкнуть коляску с трехмесячным ребенком под машину в Шиловском районе. Об этом сообщил
По предварительным данным, инцидент произошел 3 ноября в поселке Лесной Рязанской области. 36-летняя местная жительница шла по проезжей части дороги с коляской, в которой находился младенец.
При этом поведение женщины «отличалось неадекватностью», что привлекло внимание проезжавшего мимо водителя, который сообщил об этом в органы полиции.
Прибывшие сотрудники полиции забрали у женщины ребенка, а саму ее направили для оказания психиатрической помощи.
В сообщении отметили, что действия рязанки создавали реальную угрозу для жизни ребенка, поэтому организована доследственная проверка.
Следователи установят все обстоятельства, а также причины и условия, способствующие произошедшему. Действиям женщины дадут правовую оценку.
«По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение», — говорится в сообщении.