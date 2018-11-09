В Рязани стало меньше убийств, краж и грабежей. Об этом глава Рязанской области Николай Любимов заявил в пятницу, 9 ноября.
«Есть немало поводов гордиться вашей работой. Тем, как профессионально, эффективно, а подчас просто героически действуют рязанские полицейские. За 10 месяцев 2018 года почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество преступлений. На 41% стало меньше убийств, на 6% - краж, на 19% - грабежей. Все активнее ведется борьба с нелегальной миграцией. Удалось стабилизировать дорожную обстановку — на автомагистралях региона на 10% уменьшилось количество погибших в ДТП», — отметил Любимов.
По словам главы региона, качество работы рязанских полицейских постоянно повышается. Он отметил, что особое внимание уделяется пресечению экономических преступлений, экстремистских проявлений, незаконному обороту наркотиков и алкоголя, профилактике правонарушений в подростковой среде,
Напомним, ко Дню сотрудников МВД в филармонии для рязанских полицейских