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19:35, 9 ноября 2018 420
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В Рязани стало меньше убийств, краж и грабежей — Любимов

В Рязани стало меньше убийств, краж и грабежей — Любимов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани стало меньше убийств, краж и грабежей. Об этом глава Рязанской области Николай Любимов заявил в пятницу, 9 ноября.

«Есть немало поводов гордиться вашей работой. Тем, как профессионально, эффективно, а подчас просто героически действуют рязанские полицейские. За 10 месяцев 2018 года почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество преступлений. На 41% стало меньше убийств, на 6% - краж, на 19% - грабежей. Все активнее ведется борьба с нелегальной миграцией. Удалось стабилизировать дорожную обстановку — на автомагистралях региона на 10% уменьшилось количество погибших в ДТП», — отметил Любимов.

По словам главы региона, качество работы рязанских полицейских постоянно повышается. Он отметил, что особое внимание уделяется пресечению экономических преступлений, экстремистских проявлений, незаконному обороту наркотиков и алкоголя, профилактике правонарушений в подростковой среде,

Напомним, ко Дню сотрудников МВД в филармонии для рязанских полицейских прошел концерт.


© RZN.info

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