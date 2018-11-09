В России придумали новый механизм защиты обманутых дольщиков

Дольщики, потерявшие деньги при строительстве домов, смогут предъявлять иски к поручителям обанкротившихся компаний, а также тем руководителям, из-за действий которых застройщик «прогорел». Соответствующий законопроект правительство вынесло на рассмотрение в Госдуму, пишет «
«Принятие законопроекта позволит повысить гарантии защиты прав граждан, которые подключились к программам долевого строительства», подчеркнул член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Согласно законопроекту, у компаний-застройщиков появятся поручители, которые также будут отвечать по долгам.
Застройщики-банкроты будут нести не солидарную, как сейчас, а субсидиарную ответственность, то есть расплачиваться за разорившуюся компанию будут и другие юридические и физические лица, например, поручители.
«Понятно стремление государства максимально обезопасить участников долевого строительства. Но очень многое будет зависеть от требований, которые закон будет предъявлять к потенциальным поручителям, — считает генеральный директор строительного Союза „