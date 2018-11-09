В России появится профессия цифрового куратора

В России появится профессия «цифровой куратор». Для нее разработали профессиональный стандарт, пишет «
Цифровые кураторы будут обучать людей, прежде всего, пожилых, пользоваться цифровыми ресурсами. Специалисты помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести электронный документооборот и другое.
Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда и сейчас находится сейчас на регистрации в Минюсте.
К середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии.