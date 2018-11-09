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12:01, 9 ноября 2018 587
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В России появится профессия цифрового куратора

В России появится профессия цифрового куратора

В России появится профессия «цифровой куратор». Для нее разработали профессиональный стандарт, пишет «Российская газета».

Цифровые кураторы будут обучать людей, прежде всего, пожилых, пользоваться цифровыми ресурсами. Специалисты помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести электронный документооборот и другое.

Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда и сейчас находится сейчас на регистрации в Минюсте.

К середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии.


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