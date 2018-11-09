В Пронске с кладбища украли ограду

В Пронске с нового кладбища конце Плотно-Пушкарской улицы украли ограду. На этом погосте еще нет захоронений, сообщило издательство «
Неизвестные сняли всю заднюю стену и часть боковой ограды из металлических столбов и рабицы. Это почти треть забора.
«Очень обидно и горько видеть, что у некоторых людей нет ничего святого, они стараются нажиться любым способом, и все старания администрации оборачиваются новыми проблемами и большими финансовыми затратами», — сказал глава администрации Пронска Виктор Радько.
Он предположил, что ограду стоит искать в пунктах приема металлолома.