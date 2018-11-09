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17:01, 9 ноября 2018 1 328
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В Пронске с кладбища украли ограду

В Пронске с кладбища украли ограду

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске с нового кладбища конце Плотно-Пушкарской улицы украли ограду. На этом погосте еще нет захоронений, сообщило издательство «Пресса».

Неизвестные сняли всю заднюю стену и часть боковой ограды из металлических столбов и рабицы. Это почти треть забора.

«Очень обидно и горько видеть, что у некоторых людей нет ничего святого, они стараются нажиться любым способом, и все старания администрации оборачиваются новыми проблемами и большими финансовыми затратами», — сказал глава администрации Пронска Виктор Радько.

Он предположил, что ограду стоит искать в пунктах приема металлолома.


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