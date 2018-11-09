В Нижегородской области первоклассница спасла четверых детей

В Нижегородской области первоклассница Анастасия Романова спасла четверых детей, которых засыпало песком во время игры, передает РИА «
В селе Теплово Кулебакского района пятеро ребят вырыли тоннель в горе песка. Он внезапно обрушился и завалил детей. Девочка смогла выбраться и добежать за помощью к взрослым.
«Она молодец, что не растерялась, ведь все решали минуты, — отметили в региональном ГУ МЧС. — Но настоящим героем можно назвать женщину, которая первой прибежала на помощь и помогала откапывать и приводить в чувство потерявших сознание детей».
Первокласснице вручили награду «за спасение жизней четырех детей, отвагу, смелость и решительность в чрезвычайной ситуации».