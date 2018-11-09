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19:14, 9 ноября 2018 257
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В Канищеве насмерть сбили женщину — очевидец

В Канищеве насмерть сбили женщину — очевидец

В Канищеве насмерть сбили женщину. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

ДТП произошло вечером в пятницу, 9 ноября, на улице Интернациональной.

Подробностей о произошедшем пока нет.


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