В Калифорнии лесной пожар уничтожил город Парадайс. По последним данным, огонь распространился почти на 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров), передает РИА « Новости ».

Местные СМИ пишут, что сгорели тысячи домов.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», — сказал член городского совета Скотт Лоттер.

Ранее власти объявили полную эвакуацию Парадайса. Дома оставили 27 тысяч горожан.

Всего в округе эвакуировали около 50 тысяч человек.

