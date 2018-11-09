В четверг, 8 ноября, в Елатьме освятили закладной камень в основании нового храма. Об это мпишет издательство «
Храма священномученика Николая Елатомского построят на территории Елатомского психоневрологического интерната.
На богослужении собрались сотрудники и жильцы интерната, представители власти, жители поселка. Они вместе со священнослужителями молились за скорое и благополучное завершение строительства.
Коллективу интерната в этот день подарили две иконы — образ Николая Елатомского и образ покровителя больных и целителей святого Пантелеймона.
Строительство церкви планируют завершить в течение года.