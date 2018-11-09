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9:39, 9 ноября 2018 350
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Рязанским сиротам вручили ключи от квартир

Рязанским сиротам вручили ключи от квартир

Рязанским сиротам вручили ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Под контролем судебного пристава-исполнителя 34 молодых рязанца получили ключи от своего законного жилья.

В исполнительных документах о предоставлении жилья детям-сиротам прописаны конкретные сроки исполнения требований. Исполняя решение суда, правительство Рязанской области предоставило субвенцию бюджету города на приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Отмечается, что производства о предоставлении жилья детям-сиротам относятся к категории социально-значимых и находятся на постоянном контроле президента России и губернатора Рязанской области.


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