Рязанским сиротам вручили ключи от квартир. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Под контролем судебного пристава-исполнителя 34 молодых рязанца получили ключи от своего законного жилья.
В исполнительных документах о предоставлении жилья детям-сиротам прописаны конкретные сроки исполнения требований. Исполняя решение суда, правительство Рязанской области предоставило субвенцию бюджету города на приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Отмечается, что производства о предоставлении жилья детям-сиротам относятся к категории социально-значимых и находятся на постоянном контроле президента России и губернатора Рязанской области.