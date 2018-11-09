Рязанские единороссы собрали более ста предложений по обновлению партии. Первый этап региональных дискуссий «
По словам секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина, единороссы получили обратную связь от людей: ответы на вопросы, какой они видят партию, какие новые формы работы необходимо внедрять, как «перезагрузить» проектную работу, каким направлениям отдать приоритет.
«Важно, чтобы эти дискуссии проходили максимально неформально, с широким привлечением людей и представителей разных категорий: бизнес-сообщества, общественных организаций, молодежи. Наша общая задача — получить непредвзятые мнения от людей по поводу их сотрудничества с „Единой Россией“», — отметил Фомин.
Он отметил, что среди предложений — усиление работы с первичными отделениями, использование дополнительных мер мотивации членов «первичек», их активное вовлечение в решение задач — начиная от кадровых, закачивая согласования объектов благоустройства в рамках партийных проектов или муниципальных инициатив.
«Первички» — самая близкая людям структура, партийное звено, через которое можно почувствовать настроение людей, понять приоритеты и направления в работе", — подчеркнул секретарь регионального отделения.
Авторов лучших идей и инициатив пригласят к участию в региональной партийной дискуссии. Она состоится в середине ноября в Рязани.
Лучшие практики направят в Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия», они будут закреплены решением XXVIII Съезда, который пройдет в Москве с 7 по 8 декабря.