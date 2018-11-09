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10:53, 9 ноября 2018 450

Рязанские единороссы собрали более ста предложений по обновлению партии

Рязанские единороссы собрали более ста предложений по обновлению партии

Рязанские единороссы собрали более ста предложений по обновлению партии. Первый этап региональных дискуссий «Обновление-2018» проводился с 1 по 8 ноября.

По словам секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина, единороссы получили обратную связь от людей: ответы на вопросы, какой они видят партию, какие новые формы работы необходимо внедрять, как «перезагрузить» проектную работу, каким направлениям отдать приоритет.

«Важно, чтобы эти дискуссии проходили максимально неформально, с широким привлечением людей и представителей разных категорий: бизнес-сообщества, общественных организаций, молодежи. Наша общая задача — получить непредвзятые мнения от людей по поводу их сотрудничества с „Единой Россией“», — отметил Фомин.

Он отметил, что среди предложений — усиление работы с первичными отделениями, использование дополнительных мер мотивации членов «первичек», их активное вовлечение в решение задач — начиная от кадровых, закачивая согласования объектов благоустройства в рамках партийных проектов или муниципальных инициатив.

«Первички» — самая близкая людям структура, партийное звено, через которое можно почувствовать настроение людей, понять приоритеты и направления в работе", — подчеркнул секретарь регионального отделения.

Авторов лучших идей и инициатив пригласят к участию в региональной партийной дискуссии. Она состоится в середине ноября в Рязани.

Лучшие практики направят в Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия», они будут закреплены решением XXVIII Съезда, который пройдет в Москве с 7 по 8 декабря.


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