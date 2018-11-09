Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:20, 9 ноября 2018 866
 0    0

В Рязанской облдуме обсудили особенности бюджетной политики

В Рязанской облдуме обсудили особенности бюджетной политики

В Рязанской облдуме обсудили особенности бюджетной политики. В четверг, 8 ноября, прошло заседание совета председателей представительных органов муниципальных образований Рязанской области при региональном парламенте.

Министр финансов региона Марина Наумова сообщила, что областной бюджет на предстоящую трехлетку сформирован «в программном формате с применением проектных подходов».

В соответствии с майскими указами Президента России от 2012 года в проекте закона в полном объеме предусмотрены средства на сохранение уровня зарплаты, индексацию зарплаты прочим категориям работников бюджетной сферы, доведение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников до нового уровня МРОТ, индексацию мер социальной поддержки наименее защищенных категорий населения.

Также сохранена и господдержка АПК, малого и среднего предпринимательства, заложено финансирование на создание благоприятного инвестиционного климата, ремонт и содержание дорог. Значительные средства выделяются на межбюджетные трансферты местным бюджетам, доля которых в общем объеме расходов в 2019 году составит 30,6% или 15 млрд 755,4 млн рублей.

«При формировании межбюджетных отношений основное внимание уделялось обеспечению муниципальных образований средствами на исполнение собственных и переданных полномочий, стимулированию достижения установленных на областном уровне приоритетов», — рассказала Наумова.

С 1 января труд работников дошкольного образования будет финансироваться за субвенций из областного бюджета. Дополнительная потребность на эти цели ожидается в объеме 678 млн рублей. Снизится и размер единых нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных районов и городских округов. В целом от перераспределения полномочий по дошкольному образованию и НДФЛ прогнозируется положительное сальдо в местных бюджетах в общей сумме 29,3 млн рублей.

При этом наиболее эффективным механизмом межбюджетного регулирования остается предоставление муниципалитетам дотации на сбалансированность местных бюджетов. В 2019 году на эти цели предусмотрено 930 млн рублей, что на 38,7% или на 260 млн рублей выше уровня 2018 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
13:20, 9 ноября 2018
В Рязанской облдуме обсудили особенности бюджетной политики
12:00, 9 ноября 2018
В Рязанской облдуме обсудили вопрос о благоустройстве территорий муниципалитетов
10:53, 9 ноября 2018
Рязанские единороссы собрали более ста предложений по обновлению партии 1
11:59, 7 ноября 2018
У Рязанской области есть, что предложить китайским партнерам — Любимов
21:58, 6 ноября 2018
В Монако задержали миллиардера Рыболовлева 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:50, 7 ноября 2018 24 999
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 426
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 597
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 943
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
17:44, 28 октября 2018 20 540
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 15
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум