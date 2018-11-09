В Рязанской облдуме обсудили особенности бюджетной политики. В четверг, 8 ноября, прошло заседание совета председателей представительных органов муниципальных образований Рязанской области при региональном парламенте.
Министр финансов региона Марина Наумова сообщила, что областной бюджет на предстоящую трехлетку сформирован «в программном формате с применением проектных подходов».
В соответствии с майскими указами Президента России от 2012 года в проекте закона в полном объеме предусмотрены средства на сохранение уровня зарплаты, индексацию зарплаты прочим категориям работников бюджетной сферы, доведение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников до нового уровня МРОТ, индексацию мер социальной поддержки наименее защищенных категорий населения.
Также сохранена и господдержка АПК, малого и среднего предпринимательства, заложено финансирование на создание благоприятного инвестиционного климата, ремонт и содержание дорог. Значительные средства выделяются на межбюджетные трансферты местным бюджетам, доля которых в общем объеме расходов в 2019 году составит 30,6% или 15 млрд 755,4 млн рублей.
«При формировании межбюджетных отношений основное внимание уделялось обеспечению муниципальных образований средствами на исполнение собственных и переданных полномочий, стимулированию достижения установленных на областном уровне приоритетов», — рассказала Наумова.
С 1 января труд работников дошкольного образования будет финансироваться за субвенций из областного бюджета. Дополнительная потребность на эти цели ожидается в объеме 678 млн рублей. Снизится и размер единых нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных районов и городских округов. В целом от перераспределения полномочий по дошкольному образованию и НДФЛ прогнозируется положительное сальдо в местных бюджетах в общей сумме 29,3 млн рублей.
При этом наиболее эффективным механизмом межбюджетного регулирования остается предоставление муниципалитетам дотации на сбалансированность местных бюджетов. В 2019 году на эти цели предусмотрено 930 млн рублей, что на 38,7% или на 260 млн рублей выше уровня 2018 года.