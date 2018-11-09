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11:20, 9 ноября 2018 1 556
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Отказавшимся от аборта рязанкам подарят набор для новорожденных

Отказавшимся от аборта рязанкам подарят набор для новорожденных

Фото: Pixabay.com

Рязанская клиническая больница №8 получила президентский грант на просветительскую деятельность по профилактике отказов от материнства. На реализацию данного проекта выделили почти два миллиона рублей. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

С декабря 2018 года по январь 2020 года больница и благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе» реализуют проект «Просвещение и помощь», который стал победителем конкурса фонда президентских грантов.

«В рамках нашего проекта большое внимание уделяется просветительской деятельности, а именно проведению групповых тематических занятий, а также специальных курсов для беременных женщин, проведение серии областных обучающих семинаров для студенчества», — пояснил главврач ГКБ №8 Александр Миров .

Впервые в Рязанской области запустят акцию «Подарок для новорожденного». В настоящее время такие подарки получают только жители столицы.

«Мы считаем крайне важным, выделить „кризисных“ беременных женщин, сохранивших жизнь своему ребенку, после консультации психолога в рамках нашего просветительского проекта. И после выписки из родильного дома, вручать им в подарок приданое для малыша. Социальная значимость акции обоснована необходимостью решения проблемы профилактики абортов», — заключил Миров.

Справка

Согласно постановлению правительства Москвы №1107-ПП, в 2018 году каждая московская семья при рождении малыша имеет право получить подарочный комплект детских принадлежностей. В комплект входит все, что нужно ребенку в первые месяцы жизни, включая базовые наборы одежды, постельное белье, средства гигиены и первые игрушки.


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