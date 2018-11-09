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12:40, 9 ноября 2018 332
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Рязанец заколол собутыльника ножницами и обокрал его квартиру

Рязанец заколол собутыльника ножницами и обокрал его квартиру

Фото: Pixabay.com

Рязанец заколол собутыльника ножницами и обокрал его квартиру. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером 6 ноября к 43-летнему мужчине в квартиру на улице Забайкальской пришли двое его знакомых. Компания пила алкоголь.

«В процессе распития между мужчинами произошел словесный конфликт, — рассказали в следкоме. — В ходе ссоры 23-летний гость, взяв ножницы, нанес потерпевшему множественные раны нижних конечностей с повреждением крупных кровеносных сосудов».

После этого гости похитили из квартиры часть имущества.

От кровопотери пострадавшийся скончался. Его тело нашли на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Подозреваемого задержали.


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