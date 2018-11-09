Рязанец заколол собутыльника ножницами и обокрал его квартиру. Об этом
По данным следствия, вечером 6 ноября к 43-летнему мужчине в квартиру на улице Забайкальской пришли двое его знакомых. Компания пила алкоголь.
«В процессе распития между мужчинами произошел словесный конфликт, — рассказали в следкоме. — В ходе ссоры 23-летний гость, взяв ножницы, нанес потерпевшему множественные раны нижних конечностей с повреждением крупных кровеносных сосудов».
После этого гости похитили из квартиры часть имущества.
От кровопотери пострадавшийся скончался. Его тело нашли на следующий день.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Подозреваемого задержали.