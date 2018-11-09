Рязанец отсудил у аптеки более 240 тысяч за сломанную на скользких ступеньках руку. Об этом сообщил
Установлено, что в декабре 2016 года истец зашел в аптеку. Спускаясь по ступенькам, не очищенным ото льда, он подскользнулся и упал, почувствовав резкую боль в руке.
Мужчину госпитализировали в закрытым переломом правой руки. В результате ему сделали операцию по удалению металлоконструкций из локтевого сустава, из-за чего он долго время был нетрудоспособен.
«Не полученная потерпевшим за период временной нетрудоспособности из-за травмы заработная плата, исчисленная исходя из его среднемесячного заработка, является утраченным заработком, подлежащим возмещению в полном объеме», — говорится в сообщении.
Суд взыскал с индивидуального предпринимателя 246 390 рублей 44 копейки по той причине, что собственник должен содержать свое имущество и благоустраивать территорию.