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9:16, 9 ноября 2018 862
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Рязанец на «Ладе» влетел в столб на улице Военных автомобилистов

Рязанец на «Ладе» влетел в столб на улице Военных автомобилистов

В пятницу, 9 ноября, на улице Военных автомобилистов «Лада» влетела в столб. Фотографии произошедшего опубликовали в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

На снимках видно, что автомобиль получил механические повреждения.

Официальной информации о ДТП пока нет.


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