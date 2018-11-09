Рязанец на «Ладе» влетел в столб на улице Военных автомобилистов

В пятницу, 9 ноября, на улице Военных автомобилистов «Лада» влетела в столб. Фотографии произошедшего опубликовали в сообществе «
На снимках видно, что автомобиль получил механические повреждения.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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В пятницу, 9 ноября, на улице Военных автомобилистов «Лада» влетела в столб. Фотографии произошедшего опубликовали в сообществе «
На снимках видно, что автомобиль получил механические повреждения.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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