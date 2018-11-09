Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 9 ноября 2018 511
 0    0

Рязанцев пригласили на патриотическую акцию

Рязанцев пригласили на патриотическую акцию

Фото: Администрация Рязани

Рязанцев пригласили на патриотическую акцию «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!». Об этом сообщил сайт мэрии.

Акция пройдет:

  • 10 ноября с 9:00 до 16:00 акция пройдет на территории РВВДКУ (площадь Маргелова, дом №1);
  • 14 ноября с 9:00 до 16:00 на площади Ленина и на площади Театральной;
  • 17 ноября с 9:00 до 16:00 — на площади Ленина.

В ходе военно-патриотических мероприятий все желающие смогут пройти предварительное профессиональное психологическое тестирование, получить высококвалифицированную информацию о военной службе по контракту в ВС РФ, а также подать заявление о поступлении на военную службу по контракту и вступить в ряды ВС РФ.

Помимо этого, 10 и 17 ноября для рязанцев выступит группа «Крылатая пехота», гости мероприятий увидят десантирование парашютистов, экспозицию современного вооружения и техники, показательные выступления по рукопашному бою подразделений ВДВ и роты почетного караула.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 25-36-29, 25-96-99.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:13, 9 ноября 2018
«Теле2» оштрафовали за незаконную вышку в Рязанской области
13:57, 9 ноября 2018
Рязанцев пригласили на патриотическую акцию
13:30, 9 ноября 2018
Заблудившаяся спасская пенсионерка сама вышла из леса
13:12, 9 ноября 2018
В Шиловском районе начали строить новую школу
12:23, 9 ноября 2018
Сараевскому музею передали коллекцию нательных крестов 17-18 века
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:50, 7 ноября 2018 24 999
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 426
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 597
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 943
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
17:44, 28 октября 2018 20 540
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 15
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум