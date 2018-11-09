Рязанцев пригласили на патриотическую акцию «Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!». Об этом сообщил
Акция пройдет:
- 10 ноября с 9:00 до 16:00 акция пройдет на территории РВВДКУ (площадь Маргелова, дом №1);
- 14 ноября с 9:00 до 16:00 на площади Ленина и на площади Театральной;
- 17 ноября с 9:00 до 16:00 — на площади Ленина.
В ходе военно-патриотических мероприятий все желающие смогут пройти предварительное профессиональное психологическое тестирование, получить высококвалифицированную информацию о военной службе по контракту в ВС РФ, а также подать заявление о поступлении на военную службу по контракту и вступить в ряды ВС РФ.
Помимо этого, 10 и 17 ноября для рязанцев выступит группа «Крылатая пехота», гости мероприятий увидят десантирование парашютистов, экспозицию современного вооружения и техники, показательные выступления по рукопашному бою подразделений ВДВ и роты почетного караула.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 25-36-29, 25-96-99.