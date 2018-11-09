Рязанцам предложили квартиры современной планировки — «однодвушки» и «двутрешки». Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании».

«Одвушки» и «двутрешки» — это квартиры, в которых кухня и гостиная представляют собой общую зону — своеобразную студию, и одна или две изолированные комнаты.

Отмечается, что это «позволяет максимально использовать всю площадь жилья, сочетая преимущества и квартиры-студии, и стандартных планировок. Для „одновушек“ и „двутрешек“ характерно отсутствие „лишних“ квадратных метров: меньше перегородок и углов, больше полезной площади».

«Мы предлагаем рязанцам планировку квартир, которая даже при небольшой площади обеспечивает необходимым пространством для комфортной жизни», — заявили в пресс-службе «Северной компании».

Как отметили в пресс-службе застройщика, значительным плюсом таких квартир является стоимость. «Однодвушка» обойдется дешевле, чем стандартная двухкомнатная квартира, при такой же функциональности.

«Рязанцы смогут приобрести „однодвушку“ или „двутрешку“ на выгодных условиях до 25 ноября. Количество квартир участвующих в акции ограничено», — говорится в пресс-релизе застройщика.

«Северная компания» — один из крупнейших застройщиков региона, действующий на строительном рынке Рязани с 1999 года, предлагает квартиры в ЖК бизнес-класса « Дом на Полетаева », в ЖК « Северный » в Олимпийском городке, в ЖК « Паруса » на Солотчинском шоссе, ЖК « Метропарк » на берегу Трубежа, ЖК « Юный » в Канищеве и в ЖК « Академик » в Горроще.