Пропавшую в Рязанской области 63-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязанской области 63-летнюю Татьяну Кожикину нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
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Напомним, пенсионерка
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Пропавшую в Рязанской области 63-летнюю Татьяну Кожикину нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Подробности поисков не разглашаются.
Напомним, пенсионерка
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