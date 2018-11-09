На Рязанском приборном заводе выявили сильнейших слесарей механосборочных работ

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) прошел заводской конкурс профмастерства рабочих, приуроченный к 100-летнему юбилею предприятия. Участниками состязаний стали слесари механосборочных работ из пяти цехов.
В программу конкурса входили практическое и теоретическое задания. Проверялись как знания соревнующихся, так и их навыки в выполнении слесарных операций.
Победителем стал Андрей Потапов — представитель цеха механообработки. Второе место занял Алексей Чедакин из слесарно-каркасного цеха. Третий результат показал Денис Чернышев из цеха механообработки на станках с ЧПУ. Все они получили дипломы и денежные премии.
Андрей Потапов пожелал предприятию благополучия на долгие годы: «Пусть наш завод процветает и успешно работает, как минимум, еще сто лет!».