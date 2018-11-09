Любимов и Карабасов возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам ОВД

В пятницу, 9 ноября, в Рязанской области прошло традиционное собрание, посвященное Дню работника ОВД. Об этом сообщил
Перед началом мероприятия Николай Любимов, и.о. главы администрации Сергей Карабасов, главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев, зампред облдумы Михаил Кривцов, глава города Юлия Рокотянская возложили цветы к памятнику сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга и на фронтах Великой Отечественной войны.
Память погибших почтили также руководители региональных ведомственных подразделений.
Сергей Карабасов подчеркнул, что «именно к полиции люди обращаются за помощью в трудную минуту, и вы с честью выполняете поставленные задачи в любых, самых трудных условиях».
Он поблагодарил сотрудников органов МВД за профессионализм, мужество, верность долгу и пожелал мира и благополучия их семьям. Рязанцам также вручили муниципальные награды.