Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:47, 9 ноября 2018 414
 0    0

Касимовский школьник занял второе место на всероссийском фестивале ГТО

Касимовский школьник занял второе место на всероссийском фестивале ГТО

Фото: Pixabay.com

Школьник из Касимовского района Андрей Иванов занял второе место в личных состязаниях IV летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в возрастной группе 14-15 лет. Об этом сообщил сайт правительства.

Фестиваль прошел в Крыму в международном детском центре «Артек». В нем поучаствовали более 650 юных физкультурников из 83 регионов страны.

Участники прошли испытания в рамках комплекса ГТО: бег на 60, 1500, 2000 метров, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, метание мяча, прыжок в длину с места, плавание, а также ряд других дисциплин.

Рязанскую область на соревнованиях представляла сборная команда Касимовского района и Сасовского, которая заняла 24 строчку турнирной таблицы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:48, 9 ноября 2018
В Елатьме освятили закладной камень в основании нового храма
8:47, 9 ноября 2018
Касимовский школьник занял второе место на всероссийском фестивале ГТО
8:31, 9 ноября 2018
Рязанца оштрафовали почти на 300 тысяч за два срубленных дуба
22:01, 8 ноября 2018
Рязанские приставы отправили домой пятерых иностранцев
21:28, 8 ноября 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 43-летнего москвича
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 26 169
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 402
В Рязанской области загорелся газопровод 1
19:50, 7 ноября 2018 23 987
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:11, 3 ноября 2018 22 583
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 922
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум