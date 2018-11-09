Касимовский школьник занял второе место на всероссийском фестивале ГТО

Школьник из Касимовского района Андрей Иванов занял второе место в личных состязаниях IV летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в возрастной группе 14-15 лет. Об этом сообщил
Фестиваль прошел в Крыму в международном детском центре «Артек». В нем поучаствовали более 650 юных физкультурников из 83 регионов страны.
Участники прошли испытания в рамках комплекса ГТО: бег на 60, 1500, 2000 метров, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание, метание мяча, прыжок в длину с места, плавание, а также ряд других дисциплин.
Рязанскую область на соревнованиях представляла сборная команда Касимовского района и Сасовского, которая заняла 24 строчку турнирной таблицы.