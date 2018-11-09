ХК «Рязань» проиграл московской «Звезде»

В четверг, 8 ноября, ХК «Рязань» в Москве провёл матч чемпионата «ВХЛ— Кубок Шёлкового пути» с клубом «Звезда». В матче ворота «Рязани» защищал Арсений Ахметов, сообщила клубная
В первом периоде активнее были хозяева (соотношение бросков по воротам 24:13), но счёт на 12-й минуте открыли гости после броска Романа Крикуненко.
Уже в начале второго периода вперед вышла «Звезда».
В дальнейшем игра выровнялась (соотношение бросков по воротам 16:14 во втором периоде и 11:12 в третьем), за 1 минуту 15 секунд до финальной сирены тренерский штаб «Рязани» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но заброшенных шайб болельщики больше не увидели.
В итоге, ХК «Рязань» проиграл «Звезде» со счётом 1:2
Фото из группы ХК «