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10:07, 9 ноября 2018 877
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ХК «Рязань» проиграл московской «Звезде»

ХК «Рязань» проиграл московской «Звезде»

В четверг, 8 ноября, ХК «Рязань» в Москве провёл матч чемпионата «ВХЛ— Кубок Шёлкового пути» с клубом «Звезда». В матче ворота «Рязани» защищал Арсений Ахметов, сообщила клубная пресс-служба.

В первом периоде активнее были хозяева (соотношение бросков по воротам 24:13), но счёт на 12-й минуте открыли гости после броска Романа Крикуненко.

Уже в начале второго периода вперед вышла «Звезда».

В дальнейшем игра выровнялась (соотношение бросков по воротам 16:14 во втором периоде и 11:12 в третьем), за 1 минуту 15 секунд до финальной сирены тренерский штаб «Рязани» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но заброшенных шайб болельщики больше не увидели.

В итоге, ХК «Рязань» проиграл «Звезде» со счётом 1:2

Фото из группы ХК «Рязань» «ВКонтакте»


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