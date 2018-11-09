Елена Темникова рассказала о своей болезни

Российская певица Елена Темникова рассказала, что страдает аутоиммунным заболеванием. Об этом она сообщила на своей странице в
Также исполнительница отметила, что из-за болезни на ее лице появились проблемы.
Темникова рассказала о своем здоровье после информации в СМИ о ее наркозависимости, однако девушка утверждает, что никогда в жизни не принимала запрещенных препаратов.
Кроме того певица сообщила, что ее адвокаты подадут в суд против изданий, которые распространили информацию.
Фото со страницы Елены Темниковой «ВКонтакте»