Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:45, 9 ноября 2018 1 160
 0    0

Елена Темникова рассказала о своей болезни

Елена Темникова рассказала о своей болезни

Российская певица Елена Темникова рассказала, что страдает аутоиммунным заболеванием. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Также исполнительница отметила, что из-за болезни на ее лице появились проблемы.

Темникова рассказала о своем здоровье после информации в СМИ о ее наркозависимости, однако девушка утверждает, что никогда в жизни не принимала запрещенных препаратов.

Кроме того певица сообщила, что ее адвокаты подадут в суд против изданий, которые распространили информацию.

Фото со страницы Елены Темниковой «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Жизнь звезд»
21:45, 9 ноября 2018
Елена Темникова рассказала о своей болезни
21:06, 28 октября 2018
Адвокат рассказал подробности избиения Гуфа в столичном клубе
20:29, 28 октября 2018
Николая Караченцова отпоет патриарх Кирилл
18:20, 28 октября 2018
СМИ рассказали о наследстве Николая Караченцова
15:51, 28 октября 2018
Рэпера Гуфа избили в ночном клубе 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:50, 7 ноября 2018 26 677
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 491
В Рязанской области загорелся газопровод 1
11:31, 8 ноября 2018 24 017
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
18:11, 3 ноября 2018 22 628
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 987
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум