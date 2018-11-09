Директор ивановского лагеря запирала детей в «карцер» на несколько суток

Бывший директор оздоровительного лагеря в Ивановской области запирала детей в «карцер» на несколько суток. Ее задержали,
По данным следователей, летом 2018 года директор лагеря организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон. Там она неоднократно запирала воспитанников лагеря «на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей».
На женщину завели уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании. Ей грозит до семи лет тюрьмы.
Сейчас следователи выясняют, совершались ли в отношении детей иные преступления.