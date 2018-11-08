За неделю в Рязанской области подешевели морковь и рис. Мониторинг цен

За неделю, с 30 октября по 6 ноября, в Рязанской области подешевели рис (на 0,5%), яблоки (на 0,8%) и морковь (на 2,8%). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
От 1% до 3% повысились цены на куриные яйца, пшено, подсолнечное масло, мороженую рыбу, белокочанную капусту и картофель.
Цены на гречневую крупу, соль, сахар-песок, куры, масло сливочное, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, репчатый лук, свинину, вермишель, пшеничную муку, говядину, баранину, молоко и чай незначительно увеличились или остались без изменения.