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17:08, 8 ноября 2018 419
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За неделю в Рязанской области подешевели морковь и рис. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подешевели морковь и рис. Мониторинг цен

За неделю, с 30 октября по 6 ноября, в Рязанской области подешевели рис (на 0,5%), яблоки (на 0,8%) и морковь (на 2,8%). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

От 1% до 3% повысились цены на куриные яйца, пшено, подсолнечное масло, мороженую рыбу, белокочанную капусту и картофель.

Цены на гречневую крупу, соль, сахар-песок, куры, масло сливочное, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, репчатый лук, свинину, вермишель, пшеничную муку, говядину, баранину, молоко и чай незначительно увеличились или остались без изменения.


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