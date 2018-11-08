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17:55, 8 ноября 2018 209
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За десять лет рязанские единороссы рассмотрели более 42 тысяч обращений граждан

За десять лет рязанские единороссы рассмотрели более 42 тысяч обращений граждан

В этом году региональная общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева отметила десятилетие с момента образования. За это время рязанские единороссы рассмотрели более 42 тысяч обращений граждан, больше трети из которых решили положительно.

Очередной прием граждан состоится 1 декабря.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин, людей по-прежнему в большей степени беспокоят вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, соцобеспечения, образования, здравоохранения.

«Отмечу, что половина из всех вопросов, связанных с социальной поддержкой и ЖКХ, решаются положительно. В этом году значительно возросло количество обращений, направленных через интернет», — сказал Фомин.


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