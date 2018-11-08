В Рязанской области пропала 63-летняя пенсионерка

В селе Бельское Спасского района пропала 63-летняя Татьяна Кожикина. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Женщина пропала в четверг, 7 ноября. В этот день она ушла в лес за грибами и не вернулась.
Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы короткие, темные с красным оттенком, глаза карие. Одежда: голубая куртка, черная шапка, резиновые сапоги. С собой: белое пластиковое ведро.
В сообщении отметили, что пенсионерка не ориентируется в пространстве.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номера 8 800 700 54 52 или 112.