В Рязанском училище ВДВ пройдет День открытых дверей. На мероприятие пригласят выпускников из более 15 иностранных государств, которые в разные периоды времени обучались в стенах вуза.
В субботу, 10 ноября, откроется информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!».
Гостей и участников ждет концертно-развлекательная программа с демонстрацией военной техники, пролетом авиационных групп высшего пилотажа и десантированием спортсменов-парашютистов.
Акция будет проводиться в течение семи дней, как в административном центре, так и населенных пунктах Рязанской области.