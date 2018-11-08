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11:05, 8 ноября 2018 245
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В Рязанском училище ВДВ пройдет День открытых дверей

В Рязанском училище ВДВ пройдет День открытых дверей

В Рязанском училище ВДВ пройдет День открытых дверей. На мероприятие пригласят выпускников из более 15 иностранных государств, которые в разные периоды времени обучались в стенах вуза.

В субботу, 10 ноября, откроется информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!».

Гостей и участников ждет концертно-развлекательная программа с демонстрацией военной техники, пролетом авиационных групп высшего пилотажа и десантированием спортсменов-парашютистов.

Акция будет проводиться в течение семи дней, как в административном центре, так и населенных пунктах Рязанской области.


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