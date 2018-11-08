В Рязани временно закрыли бывший «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности

В Рязани временно закрыли бывший «Детский мир». Об этом сообщил
В здании, где находятся торговые и развлекательные помещения, нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.
Суд постановил в течение 20 дней после вступления решения в законную силу устранить нарушения. Этим же решением суд запретил эксплуатацию здания до исправления недостатков.
Ответчик не согласился с этим и подал апелляцию в облсуд, который оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.
Напомним, еще в июле здание