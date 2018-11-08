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11:51, 8 ноября 2018 649
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В Рязани временно закрыли бывший «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности

В Рязани временно закрыли бывший «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности

В Рязани временно закрыли бывший «Детский мир». Об этом сообщил сайт облсуда.

В здании, где находятся торговые и развлекательные помещения, нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.

Суд постановил в течение 20 дней после вступления решения в законную силу устранить нарушения. Этим же решением суд запретил эксплуатацию здания до исправления недостатков.

Ответчик не согласился с этим и подал апелляцию в облсуд, который оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.

Напомним, еще в июле здание планировали закрыть, однако в сентябре руководство обжаловало решение.


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