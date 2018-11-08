В Рязани ищут очевидцев наезда на женщину в Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 21 октября 2017 года в 6:35.
Вблизи дома №1-а по улице Зубковой рязанец за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara, двигаясь по проезду Яблочкова в сторону ДС «Олимпийский», наехал на 54-летнюю женщину.
Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ее госпитализировали.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефону: 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.