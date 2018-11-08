В России задержали крупную группировку распространителей наркотиков

В России задержали около 20 членов банды, распространяющих наркотики в регионах. Об этом передает РИА «
Среди задержанных оказались лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.
У злоумышленников изъяли тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 килограммов прекурсоров (ингредиенты для создания наркотиков) и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы.
Запрещенные вещества производили в Подмосковье. Крупными партиями их доставляли в 20 регионов.
Товар оплачивали криптовалютой и с помощью электронных платежных систем.
Фигурантов дела арестовали, возбуждено уголовное дело.