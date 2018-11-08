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9:34, 8 ноября 2018 202
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В России задержали крупную группировку распространителей наркотиков

В России задержали крупную группировку распространителей наркотиков

В России задержали около 20 членов банды, распространяющих наркотики в регионах. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Среди задержанных оказались лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков.

У злоумышленников изъяли тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 килограммов прекурсоров (ингредиенты для создания наркотиков) и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы.

Запрещенные вещества производили в Подмосковье. Крупными партиями их доставляли в 20 регионов.

Товар оплачивали криптовалютой и с помощью электронных платежных систем.

Фигурантов дела арестовали, возбуждено уголовное дело.


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