В Пронском районе на поиски потерявшегося грибника выезжали спасатели и полиция

Вечером в понедельник, 5 ноября, в Пронском районе в лесу возле деревни Возрождение потерялся скопинец. Об этом пишет ИД «
Мужчина из соседнего района приехал с двумя пассажирами за грибами. В назначенное время он не вышел к машине.
Одна из пассажирок позвонила в пронскую ЕДДС. В лес выехали три полицейских, три спасателя и лесничий.
Как рассказал спасатель, мужчину уже хотели искать, но он самостоятельно вышел из леса «совершенно с противоположной стороны».
«Хочу напомнить всем любителям „тихой охоты“: ходить в лес нужно только хорошо подготовленными и непременно с мобильным телефоном», — напомнил спасатель.
Напомним, в Спасском районе