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16:16, 8 ноября 2018 851
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В Пронском районе на поиски потерявшегося грибника выезжали спасатели и полиция

В Пронском районе на поиски потерявшегося грибника выезжали спасатели и полиция

Вечером в понедельник, 5 ноября, в Пронском районе в лесу возле деревни Возрождение потерялся скопинец. Об этом пишет ИД «Пресса».

Мужчина из соседнего района приехал с двумя пассажирами за грибами. В назначенное время он не вышел к машине.

Одна из пассажирок позвонила в пронскую ЕДДС. В лес выехали три полицейских, три спасателя и лесничий.

Как рассказал спасатель, мужчину уже хотели искать, но он самостоятельно вышел из леса «совершенно с противоположной стороны».

«Хочу напомнить всем любителям „тихой охоты“: ходить в лес нужно только хорошо подготовленными и непременно с мобильным телефоном», — напомнил спасатель.

Напомним, в Спасском районе ищут 63-летнюю пенсионерку, которая ушла за грибами.


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