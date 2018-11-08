Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:48, 8 ноября 2018 109
 0    0

В октябре в Рязанской области незаконно поймали почти 50 килограммов рыбы

В октябре в Рязанской области незаконно поймали почти 50 килограммов рыбы

С 13 октября по 27 октября на водоемах Рязанской области провели 15 рейдов и выявили 57 нарушений законодательства в сфере рыболовства. Об этом сообщил сайт территориального отдела Росрыболовства.

Рейды проводили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Рязанском, Шиловском, Пронском, Старожиловском, Скопинском районах.

К административной ответственности по части 2 статьи 8.37. КоАП РФ привлекли 39 физлиц.

У нарушителей изъяли 38 запрещенных рыболовных орудий, а также 35,4 килограммов незаконно выловленной рыбы.

Фото с сайта территориального отдела Росрыболовства


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:48, 8 ноября 2018
В октябре в Рязанской области незаконно поймали почти 50 килограммов рыбы
9:34, 8 ноября 2018
В России задержали крупную группировку распространителей наркотиков
22:32, 7 ноября 2018
В Словении открылась выставка из музея Сергея Есенина
19:08, 7 ноября 2018
На площадке для выгула собак в Приокском восстановили забор и подняли лавочки 1
18:26, 7 ноября 2018
Под Рязанью неизвестные обокрали половину домов садоводческого товарищества
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 25 974
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 206
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 492
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 801
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 5
17:44, 28 октября 2018 20 314
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 14
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум