В октябре в Рязанской области незаконно поймали почти 50 килограммов рыбы

С 13 октября по 27 октября на водоемах Рязанской области провели 15 рейдов и выявили 57 нарушений законодательства в сфере рыболовства. Об этом сообщил
Рейды проводили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Рязанском, Шиловском, Пронском, Старожиловском, Скопинском районах.
К административной ответственности по части 2 статьи 8.37. КоАП РФ привлекли 39 физлиц.
У нарушителей изъяли 38 запрещенных рыболовных орудий, а также 35,4 килограммов незаконно выловленной рыбы.
Фото с сайта территориального отдела Росрыболовства