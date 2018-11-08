В Недостоеве сбили пешехода. Видео

В микрорайоне Недостоево сбили пешехода. Видеозапись произошедшего опубликовал аккаунт
ДТП произошло на перекрестке улиц Промышленной и Сельских Строителей.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
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В микрорайоне Недостоево сбили пешехода. Видеозапись произошедшего опубликовал аккаунт
ДТП произошло на перекрестке улиц Промышленной и Сельских Строителей.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
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