Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:36, 8 ноября 2018 607
 0    0

В Недостоеве сбили пешехода. Видео

В Недостоеве сбили пешехода. Видео

В микрорайоне Недостоево сбили пешехода. Видеозапись произошедшего опубликовал аккаунт rzn_life в социальной сети Instagram.

ДТП произошло на перекрестке улиц Промышленной и Сельских Строителей.

О состоянии пострадавшего не сообщается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:36, 8 ноября 2018
В Недостоеве сбили пешехода. Видео
12:44, 8 ноября 2018
Сидевшего на краю окна рязанца увезли в полицию. Видео
11:31, 8 ноября 2018
В Москве задержали убийцу зарезавшего женщину и ее сына
11:15, 8 ноября 2018
На улице Затинной сбили пятилетнего ребенка
11:15, 8 ноября 2018
В Канищеве во дворе дома «Рено» сбил пенсионерку 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:38, 26 октября 2018 26 067
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
18:39, 3 ноября 2018 24 274
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 524
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 21 831
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
17:44, 28 октября 2018 20 428
Строители храма Василия Рязанского залили бетон на высоте три метра 14
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум