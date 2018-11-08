В Мордовии насильник вышел из колонии и через несколько часов напал на ребенка

В Мордовии судимый за изнасилование мужчина вышел из мест лишения свободы и через несколько часов напал на 13-летнюю девочку. Об этом сообщила
По версии следствия, 6 ноября подозреваемый был на железнодорожном вокзале в Зубовой Поляне, откуда должен был уехать домой в Ульяновскую область после освобождения.
Увидев 13-летнюю девочку, которая шла по перрону, мужчина пошел за ней.
Он догнал ребенка, затащил его в кусты, где пытался совершить в отношении нее действия сексуального характера.
Девочка начала кричать, происходящее заметила прохожая.
Подозреваемого задержали. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.
Расследование продолжается.