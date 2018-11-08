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15:39, 8 ноября 2018 297
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В Мордовии насильник вышел из колонии и через несколько часов напал на ребенка

В Мордовии насильник вышел из колонии и через несколько часов напал на ребенка

В Мордовии судимый за изнасилование мужчина вышел из мест лишения свободы и через несколько часов напал на 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 6 ноября подозреваемый был на железнодорожном вокзале в Зубовой Поляне, откуда должен был уехать домой в Ульяновскую область после освобождения.

Увидев 13-летнюю девочку, которая шла по перрону, мужчина пошел за ней.

Он догнал ребенка, затащил его в кусты, где пытался совершить в отношении нее действия сексуального характера.

Девочка начала кричать, происходящее заметила прохожая.

Подозреваемого задержали. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

Расследование продолжается.


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