В Александро-Невском районе из столовой похитили 130 килограммов мяса

В Александро-Невском районе из столовой похитили 130 кг мяса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился руководитель столовой сельхозпредприятия, которое находится в селе Нижний Якимец Рязанской области. Он сообщил, что оконное стекло столовой разбили, а на двери он заметил следы взлома.
На месте полицейские выяснили, что там похитили 130 кг замороженного мяса и несколько предметов металлической посуды.
Оказалось, что столовую закрыли до следующего сезона несколько дней назад, когда закончились полевые работы. После этого три сотрудницы столовой временно остались без работы.
Сотрудники полиции, «проанализировав психологические особенности этих женщин», предположили, что к краже может быть причастна 31-летняя местная жительница.
В ее доме обнаружили похищенное мясо. Краденое изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.